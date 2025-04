Lasanha com molho de queijos e legumes

Molho de queijos

1 - Em uma panela média, aqueça o azeite e misture com a farinha, mexendo bem. Acrescente o leite quente e uma pitada de sal, misturando sempre até engrossar. Fora do fogo, adicione os queijos e mexa até derreter. Reserve.

2 - Corte os talos, a cenoura e o alho-poró em fatias finas. Pique a parte externa da erva-doce em cubos.

3 - Aqueça uma frigideira média com um fio de azeite e refogue o alho-poró. Acrescente os brócolis, a cenoura e a erva-doce.

4 - Se necessário, adicione um pouco de água e cozinhe por 3 a 4 minutos, até os vegetais ficarem macios. Tempere com sal e pimenta. Reserve.

5 - Unte um refratário quadrado médio e espalhe uma fina camada de molho de queijo.

6 - Acomode parte dos legumes e cubra com duas folhas de lasanha.

7 - Repita o processo por 4 camadas, finalizando com o molho de queijo e os legumes por cima.

8 - Leve ao forno pré-aquecido a 160°C por 20 minutos.

9 - Retire do forno, polvilhe com as folhas de erva-doce picadas e as nozes. Sirva.

