Lasanha de abobrinha com frango

1 - Lave bem as abobrinhas e corte-as em fatias finas no sentido do comprimento. Tempere com sal e pimenta e reserve.

2 - Em uma panela média, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho.

3 - Quando a cebola começar a ficar transparente, junte o tomate, a páprica, o extrato de tomate, sal, pimenta e mexa bem até ficar bem sequinho.

4 - Coloque o frango, salsa e misture bem.

Montagem

5 - Seque bem as lâminas de abobrinha com um papel-toalha e unte um refratário com óleo.

6 - Faça uma camada de abobrinha, outra de frango e outra com queijo.

7 - Vá fazendo camadas até completar o refratário e termine com abobrinha.

8 - Coloque o requeijão e finalize com muçarela.

9 - Leve ao forno pré-aquecido a 180° graus por cerca de 30 minutos e sirva.

