Lasanha de berinjela na airfryer

Corte as berinjelas no sentido do comprimento, polvilhe-as com sal e deixe descansar por cerca de 20 minutos. Escorra a água e esprema as berinjelas.

Ajuste a temperatura de sua Airfryer para 160ºC.

Dentro do cesto sem furos da Airfryer faça camadas de molho de tomate, berinjela, creme de leite e mozarela.

Repita as camadas, finalizando com o creme de leite e polvilhe o queijo parmesão.

Deslize o cesto para dentro da Airfryer e asse por cerca de 15 minutos ou até gratinar. Sirva.