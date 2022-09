Lasanha de massa de crepioca com molho de mignon suíno

Crepioca

1 - Com um batedor de arame, misture os ovos, a goma e o sal.

2 - Em uma frigideira média antiaderente, pré-aquecida, em fogo baixo, disponha uma concha pequena da massa e cubra todo o fundo. Deixe por cerca de dois minutos e vire deixando para dourar o outro lado. Repita o procedimento até acabar a mistura.⠀

Molho

3 - Em uma panela média, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Junte a carne e refogue. Acrescente o molho de tomate e deixe por aproximadamente cinco minutos. Tempere com sal e pimenta e deixe esfriar.⠀

Montagem⠀

4 - Em um refratário médio, distribua um pouco de molho e faça camadas com crepioca, presunto, molho e queijo. Repita as camadas e finalize com a muçarela ralada.

5 - Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC, por uns 25 minutos ou até dourar a muçarela.

