Lasanha de ricota, muçarela e parmesão

1 - Pré-aqueça o forno a 180°C.

2 - Em uma frigideira média, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho, refogando até ficarem dourados e perfumados.

3 - Em uma tigela média, misture a ricota, o ovo, o orégano, sal e pimenta. Reserve.

4 - Em uma forma retangular, monte camadas: comece com uma fina camada de molho de tomate no fundo, faça uma camada de massa de lasanha, uma camada de ricota, uma camada de molho e uma camada de muçarela. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com uma camada de molho e muçarela.

5 - Polvilhe o parmesão. Cubra a forma com papel-alumínio e asse no forno pré-aquecido por 30 minutos.

6 - Remova o laminado e asse por mais 10-15 minutos, ou até que o queijo esteja derretido e dourado. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de cortar e servir.

7 - Finalize com folhas de manjericão fresco.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Lasanha de frigideira fácil

Lasanha de palmito

Lasanha de carne moída simples bem molhadinha, suculenta e saborosa