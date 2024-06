Lasanha de tomates-cerejas confit, pesto e queijo camembert

Pesto de manjericão

1 - Bata o manjericão em um processador pequeno e adicione o azeite e o alho.

2 - Adicione as nozes, o parmesão e continue batendo, até deixar sem muito líquido, com pedacinhos. Tempere com sal e reserve.

Tomate confit

3 - Em uma assadeira média, disponha os tomates, o azeite e o alho. Tempere com sal.

4 - Misture bem e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 15 minutos ou até que murchem. Reserve.

Molho branco

5 - Coloque a manteiga em uma panela média e leve ao fogo médio para derreter.

6 - Adicione a farinha e misture com um fouet até virar uma pasta.

7 - Coloque o leite aos poucos, mexendo sem parar para não empelotar.

8 - Deixe por 5 minutos, misturando sempre. Tempere com sal e noz-moscada moída na hora. Reserve.

Montagem

9 - Em uma assadeira pequena de 15x20x5 e coloque um pouco do molho branco. Depois, a massa.

10 - Faça camadas alternando molho, queijo, tomate, pesto e massa.

11 - Repita o processo e finalize com massa, molho, parmesão e tomate.

12 - Leve ao forno pré-aquecido a 170°C por 20 minutos ou até que esteja com a superfície dourada. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Lasanha de frigideira fácil

Lasanha de palmito

Lasanha de carne moída simples bem molhadinha, suculenta e saborosa