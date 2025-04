Lasanha quatro queijos com parmesão, gorgonzola, gruyere e muçarela de búfala

1 - Rale o parmesão e o gruyere separadamente.

2 - Corte as muçarelas de búfala ao meio, e os demais queijos em cubos pequenos. Reserve separadamente.

Molho bechamel

3 - Em uma caçarola média, derreta a manteiga e acrescente a farinha. Cozinhe até que comece a surgir uma espuma esbranquiçada.

4 - Desligue o fogo e acrescente o leite quente aos poucos - mexendo com um fouet. Quando estiver homogêneo, volte ao fogo e misture até engrossar. Desligue o fogo novamente e tempere com noz-moscada, sal e pimenta a gosto.

Montagem

5 - Com o bechamel ainda quente, inicie a montagem da lasanha: cubra o fundo da assadeira média com um pouco do molho, coloque as folhas da lasanha, mais uma camada do molho branco e uma porção de cada queijo. Repita o processo por até 5x. Finalize com uma porção generosa de parmesão para gratinar.

6 - Asse a lasanha em forno pré-aquecido a 180ºC, por 15 minutos coberta com papel-alumínio. Retire o laminado e asse por mais 15 minutos para gratinar.

7 - Após retirar do forno, aguarde 5 minutos antes de servir.

