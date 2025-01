Linguiça caramelizada na cerveja com chimichurri

1 - Em uma caçarola grande, coloque a linguiça, a cerveja e o açúcar. Tampe e cozinhe em fogo médio por 20 minutos.

2 - Retire a tampa e misture a linguiça na calda até que o líquido reduza, obtendo um caramelo espesso e a carne bem caramelizada.

3 - Doure as fatias de pão em uma frigideira com um fio de azeite.

4 - Para servir, cubra a linguiça com chimichurri e acompanhe com as fatias de pão tostadas.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Que tal uma linguiça recheada com vinagrete e queijo?

Linguiça recheada com purê de alho

Quer inovar? Aprenda a fazer linguiça recheada