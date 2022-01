Que tal uma linguiça recheada com vinagrete e queijo?

1- Lave bem as linguiças e distribua todas em uma forma (não precisa untar);

2- Faça um corte no meio de cada uma delas, tomando cuidado para não abrir demais, e reserve;

3- Em um recipiente, misture o tomate, a cebola e o pimentão;

4- Tempere com sal, pimenta-do-reino, orégano e azeite. Recheie as linguiças com a mistura;

5- Acrescente batatas em rodelas na forma junto com a linguiças, polvilhe orégano e regue com azeite;

6- Cubra com papel alumínio e leve ao forno em temperatura de 180° graus por 40 minutos;

7- Tire do forno e polvilhe o queijo mussarela em cima das linguiças;

8- Leve novamente ao forno até o queiro dourar.