Linguiça toscana recheada com queijo

1 - Em uma panela média, coloque a água quente e cozinhe rapidamente as linguiças.

2 - Tire da água. Aguarde esfriar e corte-as ao meio, mas sem chegar até o final, como se fosse um pão.

3 - Em um recipiente médio, faça uma mistura de maionese com limão, cebolinha e alho. Com uma colher, recheie as linguiças com essa pasta.

4 - Acrescente o pimentão, a cebola e o tomate por cima. Finalize com bastante queijo.

5 - Acomode as linguiças em uma assadeira média untada e leve ao forno pré-aquecido a 210°C por 25 a 30 minutos.

6 - Sirva com molho chimichurri.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Que tal uma linguiça recheada com vinagrete e queijo?

Linguiça recheada com purê de alho

Quer inovar? Aprenda a fazer linguiça recheada