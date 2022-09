Linguine com camarão e limão

1 - Cozinhe o macarrão em água salgada e abundante em uma panela grande. Reserve um pouco da água do cozimento.

2 - Corte a cebola e o alho em pedaços bem pequenos. Reserve.

3 - Rale a casca do limão e reserve. Esprema um limão e guarde o suco.

4 - Em uma panela média, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Junte o camarão em fogo alto e, assim que ficar rosado, abaixe o fogo. Acerte sal e pimenta.

5 - Coloque a massa cozida e escorrida, as raspas do limão, o caldo de limão, a manteiga, o tomilho desfolhado e 50 ml da água do cozimento da massa.

6 - Mexa bem, incorporando até a manteiga derreter e sirva.

