Lombo com limão e ervas para uma refeição saborosa

1. Faça alguns furos com uma faca no lombo de porco. Coloque em uma assadeira. Pique bem as ervas e misture com o louro, o alho, o sumo de limão, o sal e o azeite.

2. Coloque sobre o lombo de porco. Deixe marinar por 30 minutos. Cubra com papel alumínio e leve ao forno médio (180ºC), por cerca de 1 hora.

3. Retire o papel alumínio, regue com um pouco do tempero que se forma na assadeira e leve ao forno novamente.

4. Quando a carne estiver dourada, retire da assadeira. Reserve.

5. Coloque na assadeira a farinha de trigo dissolvida na água e leve ao fogo mexendo bem para soltar os queimadinhos da assadeira, até engrossar. Fatie a carne e regue com o molho. Sirva.