Lombo de porco agridoce chinês para surpreender!

1 - Tempere o lombo com o sal e a pimenta.

2 - Disponha o amido em uma tigela.

3 - Coloque os ovos em outra tigela e bata ligeiramente.

4 - Coloque a farinha em mais uma tigela.

5 - Aqueça uma frigideira funda com o azeite.

6 - Empane os cubos de carne no amido, passe pelos ovos e na farinha de trigo.

7 - Vá fritando e deixando dourar bem de todos os lados.

8 - Distribua-os em uma assadeira e leve ao forno médio pré-aquecido (180℃).

Molho

9 - Refogue a cebola no azeite em uma panela média. Adicione o pimentão e o abacaxi e cozinhe por 5 minutos.

10 - Coloque o restante dos ingredientes e misture até aquecer bem.

11 - Retire o lombo do forno e envolva com o molho. Sirva salpicado com cebolinha.

Calorias: 370 a porção

