Bao com barriga de porco e barbecue é um sanduíche diferente delicioso!

1 - Pré-aqueça o forno a 200ºC.

2 - Faça cortes transversais e superficiais na pele da barriga do porco. Tempere com o sal e pincele com o azeite.

3 - Disponha em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno por aproximadamente 1h.

4 - Tire do forno, remova o laminado e pincele a carne com o molho barbecue. Volte ao forno por mais 20 minutos até ficar bem dourado.

5 - Retire do forno, corte em pedaços e reserve aquecido.

6 - Cozinhe o gua bao no vapor até ficar macio e fofo.

7 - Corte os pães ao meio, distribua as fatias de barriga de porco, as folhas de coentro e o amendoim. Sirva.

