Macarrão ao molho de tomates e azeitonas: simples e saboroso

1- Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de massa crua;

2- Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. Escorra e reserve;

3- Em uma panela média, refogue a cebola e o azeite em fogo médio por 2 minutos e, em seguida, junte o alho picado;

4- Acrescente os tomates, as azeitonas, o sal e a pimenta (opcional). Cozinhe brevemente;

5- Adicione o macarrão e salteie para incorporar ao molho;

6- Sirva decorado com as folhas do manjericão.