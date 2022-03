Macarrão com almôndegas: simples e saboroso

1- Pegue a carne moída, coloque-a numa vasilha e acrescente o alho picado, a cebola ralada, o sal, o cominho, a pimenta da Jamaica, a hortelã picada e o ovo;

2- Misture bem até ficar homogêneo;

3- Caso precise de mais farinha de rosca, acrescente mais um pouco;

4- Faça bolinhas pequenas, fritando-as em óleo quente;

5- Assim que as bolinhas estiverem fritas, refogue-as com mais alho picado e o extrato de tomate. Reservando-as;

6- Pegue o espaguete cozido, misture-o na panela com as bolinhas e com a hortelã. Sirva quente.