Macarrão talharim al limone com atum

1 - Cozinhe o macarrão seguindo as instruções da embalagem. Reserve 1 xícara (chá) da água do cozimento.

2 - Em uma frigideira grande em fogo médio, adicione a manteiga, o creme de leite, o suco de limão e metade das raspas de limão.

3 - Ajuste o sal e coloque metade do atum na frigideira.

4 - Junte o macarrão, salteie em fogo alto para incorporar o sabor do molho e adicione 3 colheres (sopa) da água do cozimento. Mexa e desligue.

5 - Sirva em porções individuais com o restante do atum e decore com salsa, raspas de limão, parmesão e pimenta a gosto.

