Maionese caseira com alho tostado

1 - Aqueça o azeite em uma caçarola média. Coloque os dentes de alho com casca no e deixe em fogo bem baixo por 15 minutos, com cuidado para que não queime. Deixe esfriar no azeite.

2 - Coloque o disco emulsificador no processador.

3 - Esprema o alho entre o polegar e o indicador na tigela (descarte a casca).

4 - Acrescente a gema, a mostarda, o vinagre e uma pitada de sal. Deixe o motor funcionando e, bem lentamente, acrescente o óleo com alho pelo bocal de alimentos do processador. Pare de vez em quando para que a gema possa incorporar bem ao azeite.

5 - Quando terminar de adicionar todo o azeite com alho, você pode acrescentar o óleo de girassol um pouco mais rápido. Continue até obter uma maionese espessa e cremosa. Tempere a gosto.

