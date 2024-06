Mandu é um pastel de origem coreana cozido no vapor recheado com tofu, repolho e broto de soja

1 - Cozinhe no vapor o repolho e o broto de soja, separadamente, até ficarem macios. Esfriar com água fria e escorra.

2 - Ferva os noodle de soja por 6 minutos. Escorra e deixe esfriar.

3- Pique o repolho, os brotos, os noodles e quebre o tofu em pedaços pequenos com as mãos. Adicione o alho, a cebola, a cebolinha, o óleo de gergelim, a clara, sal e pimenta na tigela da batedeira, e misture na velocidade 2. Reserve.

4 - Adicione o sal à farinha e coloque na tigela da batedeira. Adicione a água e coloque na velocidade 2 por 5 minutos até que a massa esteja bem incorporada.

5 - Deixe a massa descansar por pelo menos 30 minutos em uma tigela coberta com um pano úmido. Abra a massa com o rolo antiaderente até ficar bem fina e faça rodelas de 10 cm de diâmetro.

6 - Com uma colher de chá, coloque o recheio nas rodelas e feche-os colando com água. Cozinhe no vapor por 15 minutos. Siva.

