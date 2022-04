Manjar de morango zero lactose

1- Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o leite, a gelatina (dissolvida conforme as instruções da embalagem) e os morangos;

2- Unte uma forma (que tenha buraco no meio) com óleo e despeje o conteúdo do liquidificador. Caso utilize forma de silicone, não será necessário untar;

3- Leve para a geladeira por, pelo menos, 2 horas, até que endureça;

4- Desinforme o manjar e decore com morangos picados e frutas vermelhas. Sirva.