Manta de linguiça recheada com queijo e molho picante

Manta

1 - Retire a película da linguiça, divida em duas porções e modele um retângulo com cada uma (do mesmo tamanho) sobre um pedaço de plástico-filme.

2 - Distribua a muçarela no centro de uma das peças de linguiça, deixando espaço nas bordas para fechar.

3 - Cubra com o outro pedaço e sele bem.

4 - Embale com o plástico, deixando bem compactado, e leve ao freezer por 30 min para firmar.

5 - Ao retirar do freezer, remova o plástico e coloque em uma assadeira com grelha ou forrada com papel-alumínio. Asse em forno pré-aquecido a 200°C por 15 a 20 min.

6 - Se quiser fazer na air fryer, pré-aqueça o aparelho a 180°C, acomode a manta no cesto e deixe por 15 a 20 min.

7 - Se preferir grelhada, fica pronta em cerca de 12 min, em uma frigideira em fogo alto com um pouco de azeite.

8 - Caso deseje guardar pronto, pode deixar em um pode fechado por 3 dias na geladeira.

9 - No freezer, a validade é de 30 dias.

Molho

10 - Em uma tigela, misture bem a pimenta sem sementes, o alho, a salsa e a cebolinha, todos picados.

11 - Acrescente o sal, o cominho, o azeite, o suco e as raspas de limão e mexa bem.

12 - Sirva a manta de linguiça com o molho picante.

