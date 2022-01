Medalhão com crosta de parmesão e batata palha para um jantar especial

1 - Pré-aqueça o forno a 200°C.

2 - Rale o parmesão.

3 - Em uma tigela, misture os ovos, o parmesão ralado, as ervas e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Reserve.

4 - Tempere os medalhões com sal e pimenta-do-reino a gosto e grelhe dos dois lados em uma frigideira, pincelando cada lado com azeite. Eles vão chegar no ponto ao forno.

5 - Transfira os medalhões para uma assadeira e cubra cada um com uma camada generosa do creme de parmesão, aproximadamente 40g. Sobre o creme, coloque 1 colher de sopa de batata palha. Leve ao forno por aproximadamente 10 minutos até que a crosta esteja dourada.