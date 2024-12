Milkshake de brownie, uma receita deliciosa e perfeita para todos os momentos

1 - No liquidificador, bata o sorvete com um pouco de leite e pedaços de brownie a gosto até obter uma consistência cremosa.

2 - Pegue um copo em que for servir e passe nas bordas um pouco do creme de avelã e as nozes.

3 - Coloque a mistura do milkshake, decore com chantilly e mais pedaços de brownies para enfeitar.

