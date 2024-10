Mini cheesecake com massa pronta é uma delícia e fácil de fazer

1 - Descongele a massa conforme as instruções da embalagem*.

2 - Faça trouxinhas de papel-alumínio e feijão cru.

3 - Corte discos e tiras de massa do tamanho da forma e acomode no fundo e nas bordas da forma.

4 - Faça furos no centro com um garfo. Acomode o papel-alumínio (ou papel manteiga) e as pedrinhas de cerâmica (ou feijões crus).

5 - Asse em forno pré-aquecido a 180°C por cerca 15 minutos ou até estar levemente dourada.

Recheio

6 - Bata o cream cheese, o açúcar e a de baunilha em uma batedeira até obter uma mistura cremosa.

7 - Acrescente a farinha e os ovos um a um.

8 - Bata até ficar bem homogêneo.

9 - Adicione o iogurte e misture.

10 - Disponha o recheio nas massas já assadas.

11 - Leve ao forno pré-aquecido a 160 – 170 °C por uns 20 minutos. O recheio deve ficar firme.

12 - Retire do forno e gele por 60 minutos.

13 - Decore com a cobertura escolhida e polvilhe o açúcar de confeiteiro.

Como utilizar a massa para torta

A temperatura do ambiente de trabalho da massa deve ser sempre a mais baixa possível.

O recheio deve ser sempre frio e consistente.

Recomenda-se forno pré-aquecido na temperatura de 180 a 200 ºC. No entanto, é importante lembrar que há uma grande variação entre as temperaturas dos fornos. Fique sempre de olho na receita para que não queime.

Descongele somente a massa suficiente para a receita e retorne o restante imediatamente para o congelador.

Para unir duas superfícies de massa, umedeça com água com um pincel macio.

Pincele a massa antes de assar. Utilize um pincel macio umedecido em ovo inteiro batido ou leite.

A massa para torta e a massa para torta integral podem ser fritas.

Não cozinhe ou asse a massa para torta em forno micro-ondas.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Cheesecake Romeu e Julieta

Cheesecake Romeu e Julieta servido no potinho, uma ótima opção de sobremesa

Cheesecake de paçoca é uma combinação perfeita!

Cheesecake de frutas vermelhas fácil e delicioso

Cheesecake com ganache de shoyu