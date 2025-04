Molhos agridoce básico e hot honey (mel picante) para arrasar no sabor

O termo agridoce pode ter dois significados - desde a combinação dos sabores ácido e doce até a mescla do amargo e do doce.

Há debate sobre onde surgiu essa ideia para a comida – com indícios de uso na era medieval europeia e em províncias antigas chinesas.

É característica forte da culinária oriental, em que muitos pratos principais têm como base o agridoce. É só lembrar do shoyu, do sushi e do franguinho teriyaki, por exemplo.

Molho agridoce

1 - Coloque todos os ingredientes em uma panela pequena e aqueça em fogo médio.

2 - Misture bem durante o cozimento para ter certeza de que fique uniforme.

3 - Quando começar a borbulhar nos cantos, está pronto. É uma excelente opção para snacks.

Tempo de preparo: 5 minutos.

Hot honey

4 - Adicione o mel e a pimenta em uma panela. Leve para ferver em fogo médio.

5 - Quando começar a borbulhar, retire do fogo e adicione o vinagre, misturando bem.

6 - Espere esfriar até a temperatura ambiente e coloque em um recipiente de vidro. Pode coar ou não a pimenta.

Tempo estimado de preparo: 15 minutos.

Pode ser usado nas mais variadas refeições, desde pratos principais até lanches e bebidas. Muito utilizado na gastronomia estadunidense, cai muito bem com frango frito, peito de frango, pizza, salgados, tábua de queijos, vinagrete e é até como acompanhamento de chás quentes e alguns coquetéis.

