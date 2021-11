Moqueca de grão-de-bico e abóbora

1. Em uma panela funda, refogue levemente os pimentões e a cebola no azeite por 2 minutos.

2. Acrescente os tomates picados, o molho de tomate e a abóbora em cubos. Tempere com sal e pimenta e tampe a panela. Deixe cozinhar por 8 a 10 minutos, em fogo médio, ou até a abóbora ficar al dente.

3. Quando a abóbora estiver al dente, acrescente o grão de bico cozido, o leite de coco, o azeite de dendê, a pimenta e deixe cozinhar por mais 5 minutos.

4. Finalize com o coentro fresco picado. Está pronto para servir com a farofa ou com nosso arroz fresquinho.