Mousse de doce de leite com frutas vermelhas

1 - Leve ao fogo médio uma panela média com o doce de leite com as gemas e cozinhe por 2 minutos depois de ferver. Desligue o fogo e junte o creme de leite. Mexa bem.

2 - Bata as claras em neve, junte o açúcar e bata até obter picos firmes.

3 - Misture ao creme de doce de leite, em três etapas, para que as claras não percam volume.

4 - Coloque em uma taça ou travessa de serviço e refrigere por 2 horas.

5 - Para servir, decore a borda da travessa formando uma guirlanda de frutas e ramos de alecrim.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Mousse de maçã fácil e delicioso

Mousse de morango com massa de biscoitos

O melhor mousse mesclado que você respeita!