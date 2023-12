Mousse de maçã fácil e delicioso

1 - Descasque as maçãs, corte-as em fatias finas, retire as sementes e deixe em água com suco de limão em uma tigela média para não escurecer.

2 - Cozinhe em pouquíssima água e escorra. Deixe esfriar, bata no liquidificador e reserve.

3 - Coloque a gelatina de molho na água fria para amolecer conforme a embalagem. Dissolva com a água fervente.

4 - Misture o purê com o açúcar e a gelatina dissolvida, misturando vigorosamente.

5 - Despeje em uma forma com furo central média, untada de óleo sem sabor, e leve à geladeira, no mínimo, por 4 horas.

6 - Desenforme e sirva com creme de leite batido e gelado.

