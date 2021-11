Muffins de baunilha e chocolate para fazer com as crianças

1. Em um recipiente, coloque a farinha, o açúcar, o fermento e o bicarbonato, todos peneirados e acrescente o sal.

2. Junte os ovos, o leite, a manteiga e a essência de baunilha e misture muito bem até obter uma massa homogênea.

3. Corte o chocolate em pequenos pedaços e incorpore à massa.

4. Dobre cada quadrado de papel manteiga ao meio duas vezes (4 partes), marque as dobras e abra-o novamente. Com uma tesoura, faça um corte de 3 cm em cada dobra, deixando o centro unido. Forre uma forma própria para muffins com o papel (posicione o meio do papel sobre cada buraco e afunde com os dedos arrumando as laterais para cobrir bem todo o orifício).

5. Asse em forno preaquecido (200˚C) por aproximadamente 30 minutos.