Nhoque de batata recheado com provolone e molho de tomate

1- Cozinhe as batatas inteiras e com a casca em água fervente e abundante com sal. Então, escorra e descasque as batatas;

2- Passe no amassador de batata. Junte as gemas, a farinha de trigo, a noz-moscada e acerte o sal. Tem que ficar fácil de manusear, se necessário, coloque mais farinha de trigo;

3- Para o molho, coloque as latas de tomate pelado numa panela com a manteiga. Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada;

4- Pegue a massa de batata e faça alguns bolinhos e recheie com queijo provolone;

5- Cozinhe os nhoques numa panela com água salgada, fervente e abundante;

6- Quando os nhoques começarem a subir, retire da água e coloque nos pratos;

7- Cubra com o molho de tomate quente e finalize com as lascas de parmesão e as folhas de manjericão por cima.