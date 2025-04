Nhoque de forno com molho rosé e carne moída fica pronto em 30 minutos!

1 - Em uma panela média, refogue a cebola e o alho no azeite.

2 - Acrescente a carne e cozinhe até ficar soltinha, temperando com sal e pimenta.

3 - Adicione o molho, finalize com a salsa e reserve.

4 - Passe as batatas pelo espremedor e misture com parmesão, ovo, azeite, sal, pimenta e noz-moscada até obter uma massa homogênea.

5 - Unte um refratário (30 cm x 20 cm) com azeite, espalhe a massa e cubra com as fatias de muçarela.

6 - Distribua o molho sobre a muçarela e finalize polvilhando parmesão.

7 - Leve ao forno pré-aquecido a 200ºC por 20 minutos ou até gratinar.

Calorias: cerca de 480 kcal por porção

