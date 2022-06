Nuggets de frango assados para fazer para as crianças!

1 - Refogue em uma panela média a cebola no azeite até murchar. Deixe amornar e misture ao frango com a aveia, a salsa picada e o sal até obter uma massa homogênea. Cubra com filme plástico e deixe na geladeira por cerca de 20 minutos.

2 - Leve os ovos a uma tigela e bata ligeiramente com um garfo.

3 - Unte as mãos com azeite e molde os nuggets.

4 - Passe-os pelo ovo batido e a farinha de rosca.

5 - Distribua em uma assadeira untada com metade do azeite e pincele com o restante do azeite.

6 - Leve ao forno médio (200◦C), pré-aquecido, por aproximadamente 15 minutos. Vire do outro lado e deixe mais 15 minutos ou até ficar dourado. Retire e sirva com patê de pimenta biquinho.

Dica

Normalmente você encontra o peito de frango nos açougues e supermercados. Se preferir, compre a carne e moa em um processador.

