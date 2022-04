Ovo de páscoa recheado com brigadeiro de ninho

Brigadeiro

1- Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite e o leite ninho. Leve ao fogo baixo e deixe cozinhar por cerca de 6 a 8 minutos, mexendo sempre até obter o ponto de brigadeiro de recheio. Reserve em um prato untado até que esfrie e, em seguida, coloque em um saco de confeitar. Reserve;

Montagem

2- Aqueça o fundo das cascas de mini ovos de chocolate branco rapidamente no fundo de uma panela e grude-o sobre um prato ou tábua para servir. Em seguida, com o auxílio de uma faca quente, corte o topo do ovo para abrir um buraco pequeno, como se estivesse abrindo uma tampa. Reserve;

3- Recheio o ovo de páscoa com o resfriado e adicione os bombons em pedaços dentro para compor o recheio e também alguns em cima. Peneire um pouco de leite ninho por cima para decorar e finalize com o chocolate meio amargo derretido.