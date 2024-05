Ovo nuvem cremoso é feito com claras em neve e requeijão

1 - Na batedeira, bata as claras em neve com o sal.

2 - Em uma assadeira média coberta com papel-manteiga untado com óleo, distribua as claras em neve em 6 porções e, com uma colher, faça uma cavidade rasa no centro.

3 - Distribua o requeijão nas cavidades e acomode as gemas em cima.

4 - Asse em forno médio (180°C), pré-aquecido, por 15 minutos ou até que a gemas estejam cozidas e as claras douradas. Sirva.

