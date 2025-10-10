Pancho Uruguaio: Uma tradição saborosa dos nossos hermanos

1. Leve a linguiça para grelhar.

2. Em um recipiente, misture manteiga, alho e salsinha picada.

3. Corte o pão ao meio e passe manteiga nas 2 metades.

4. Leve para a grelha para dourar.

5. Em outro recipiente, misture alho picado, orégano, tomilho, alecrim, salsinha, dedo de moça, azeite, sal e limão.

6. Reserve.

7. Em uma frigideira, derreta o queijo prato.

8. Monte o pão com a linguiça, o queijo e o molho chimichurri por cima.