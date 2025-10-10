Pancho Uruguaio: Uma tradição saborosa dos nossos hermanos

REFEIÇÃO COMPLETA
Pesquisar
Sua marca no Bonde
Canais
Serviços
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 30 min
|
3 porções
|Preparo Fácil
1. Leve a linguiça para grelhar.
2. Em um recipiente, misture manteiga, alho e salsinha picada.
3. Corte o pão ao meio e passe manteiga nas 2 metades.
4. Leve para a grelha para dourar.
5. Em outro recipiente, misture alho picado, orégano, tomilho, alecrim, salsinha, dedo de moça, azeite, sal e limão.
6. Reserve.
7. Em uma frigideira, derreta o queijo prato.
8. Monte o pão com a linguiça, o queijo e o molho chimichurri por cima.
Continue lendo
Últimas Receitas
Jornais
YOUTUBE
Portais
Outras empresas