LANCHE FÁCIL DE FAZER

Pancho Uruguaio: Uma tradição saborosa dos nossos hermanos

Receita: Perdigão
10 out 2025 às 11:00

Perdigão/Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
h 30 min
3 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 1kg linguiça toscana
  • 3 baguetes
  • 50g de manteiga
  • Salsinha
  • Sal
  • 100g de queijo prato
  • 3 dentes de alho
  • 1 pimenta dedo de moça
  • 1/2 xícara de azeite
  • 20g de orégano
  • Tomilho
  • Alecrim
  • 1 Limão
Modo de preparo

1. Leve a linguiça para grelhar. 

 

2. Em um recipiente, misture manteiga, alho e salsinha picada.

 

3. Corte o pão ao meio e passe manteiga nas 2 metades.

 

4. Leve para a grelha para dourar.

 

5. Em outro recipiente, misture alho picado, orégano, tomilho, alecrim, salsinha, dedo de moça, azeite, sal e limão.

 

6. Reserve.

 

7. Em uma frigideira, derreta o queijo prato.

 

8. Monte o pão com a linguiça, o queijo e o molho chimichurri por cima.

