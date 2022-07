Pão brioche para hambúrguer

1 - Na batedeira com gancho de pão, adicione a farinha e o fermento e mexa brevemente em velocidade baixa. Junte o açúcar e deixe misturar.

2 - Coloque a manteiga, o ovo, o leite e a água e deixe bater em velocidade média por uns cinco minutos, ou até a massa estar lisa e macia. Acrescente o sal e bata por mais dois minutos.

3 - Tire a massa da batedeira, leve para uma tigela grande untada com óleo e cubra com filme plástico. Deixe fermentar por duas horas ou até dobrar de tamanho.

4 - Divida a massa em 10 a 15 pedaços (dependendo do tamanho que quiser o pão) e molde em bolinhas. Disponha em assadeira forrada com papel manteiga ou tapete de silicone, deixando espaço para crescerem. Cubra com filme plástico sem apertar nem prender. Deixe crescer por mais 1 hora ou até dobrar de tamanho.

5 - Pré-aqueça o forno a 190ºC. Pincele com o ovo batido e, se quiser, salpique o gergelim. Asse por 15 minutos, ou até dourarem e estarem assados no centro. Deixe esfriar em uma grade.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Pão caseiro para hambúrguer é uma delícia!

Receita de pão sem glúten

Receita de pão caseiro de vovó