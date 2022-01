Pão de beijo: a versão vegana do tradicional pão de queijo

1- Primeiramente, cozinhe o inhame até ficar bem macio. Reserve a água do cozimento e amasse-o;

2- Em uma bacia, coloque os polvilhos, o sal e hidrate com a água morna, sempre esfarelando com as mãos;

3- Na sequência, acrescente o purê do inhame, o óleo, o açafrão e o queijo parmesão ralado;

4- Amasse até formar uma massa lisa e homogênea. Se a massa ficar muito úmida, acrescente mais polvilho doce aos pouquinhos;

5- Em seguida, modele as bolinhas e coloque-as em uma forma untada;

6- Leve ao forno bem quente por cerca de 30 minutos ou até que as bolinhas fiquem estufados e levemente dourados. Por fim, sirva quentinho!