Pão de chocolate e nozes bem delicinha

1 - Em uma batedeira com gancho de pão, bata a farinha e o fermento em velocidade baixa e, aos poucos, coloque o açúcar, a manteiga, o leite e os ovos. Deixe em velocidade média por três a cinco minutos, até que a massa fique homogênea, macia e elástica. Junte o sal no final. Tire da batedeira e transfira para uma tigela, cubra com filme plástico e deixe descansar por 30 minutos.

2 - Em uma superfície enfarinhada, abra a massa em um retângulo de 55cm x 30cm. Distribua a manteiga amolecida do recheio e salpique o açúcar, as nozes e o chocolate picado. Pressione levemente para incorporar os pedacinhos.

3 - Enrole a massa no sentido do comprimento como um rocambole. Corte-a em cerca de 20 pedaços de 2,5cm cada. Unte uma assadeira grande e disponha os rolinhos com a espiral de recheio virada para cima. Cubra com filme plástico (sem prender ou apertar) e deixe descansar por aproximadamente 1 hora, até dobrar de tamanho.

4 - Pré-aqueça o forno a 200ºC. Pincele a superfície com o ovo batido e leve ao forno. Asse por cerca de 30 minutos ou até dourar. Sirva morno.

