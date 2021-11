Pão de vinho com passas é diferencial para o café

1. Colocar a água, o vinho e a mistura para pão integral e misturar.

2. Adicionar o fermento biológico instantâneo e sovar. Adicionar as uvas passas.

3. Dividir em peças de 400g e deixar descansar 20 minutos, cobertas com plástico.

4. Modelar na forma. Quando atingir o ponto de forno, fazer cortes no centro da massa. Pincelar com vinho e aplicar a farofa (margarina, açucar e trigo, misturar até formar uma farofinha) e as uvas-passas.

5. Assar em forno a 180°C.