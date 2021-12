Pão doce com calda de laranja

1. Misture o leite, o ovo, a manteiga, o fermento, o açúcar e o sal e bata até que fique homogêneo.

2. Adicione a farinha, sovando até que solte das mãos, se preciso adicione mais farinha. Cubra e deixe descansar por 30 minutos.

3. Abra a massa em uma superfície enfarinhada até ficar fina. Espalhe o recheio sobre a massa e enrole como rocambole.

4. Corte o rocambole em fatias e coloque em uma fôrma grande forrada com papel-manteiga, um do lado do outro.

5. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar. Regue com os ingredientes da calda misturados e volte ao forno por mais 5 minutos.

6. Polvilhe com as raspas de laranja e o açúcar.