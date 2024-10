Pão integral com aveia e fit de batata doce: nutricionista ensina receitas saudáveis

Pão integral com aveia

Em uma tigela média, misture a farinha, a aveia, o fermento e o sal. Junte o mel, a água e o azeite. Mexa até obter uma massa homogênea. Sove por cerca de 10 minutos.

Deixe crescer até dobrar de tamanho e asse em forno pré-aquecido a 180°C por 35 minutos.

Pão fit de batata doce

Misture todos os ingredientes até obter uma massa uniforme. Modele os pães a gosto e asse em forno pré-aquecido a 180°C por 25 minutos, ou até que fiquem dourados.

Pão não é vilão

Segundo a nutricionista Fernanda Larralde, o pão não precisa ser visto como um inimigo da dieta. “O problema não está no pão em si, mas na escolha dos tipos de pães e no exagero no consumo. Pães integrais, por exemplo, são ricos em fibras, promovendo uma digestão mais lenta e ajudando na saciedade, o que pode ser um grande aliado na dieta”, comenta.

A especialista enfatiza que o alimento é uma importante fonte de carboidratos, nutriente fundamental para fornecer energia ao corpo, especialmente quando se opta por versões integrais e com grãos. “A chave está no equilíbrio e na escolha de opções mais saudáveis, que são ricas em nutrientes e oferecem benefícios para a saúde sem prejudicar o controle de peso”, detalha.

A nutricionista também reforça que não é necessário eliminar o pão para alcançar uma alimentação saudável. “O segredo está na moderação e na combinação com outros alimentos. Comer pão com fontes de proteínas e fibras, como ovos e vegetais, é uma forma de manter a glicemia estável e garantir saciedade por mais tempo”, conclui.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Pão de Torresmo, uma delícia para fazer no final de semana!

Receita de pão caseiro de vovó

Pão caseiro fofinho

Pão caseiro enroladinho, igual da vovó