1- Em um recipiente, misture todos os ingredientes com a água até obter uma massa homogênea, levemente úmida;

2- Com as mãos polvilhadas com farinha, modele os pãezinhos;

3- Coloque em uma assadeira untada com manteiga e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até dourar.