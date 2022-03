Para inovar: peixe assado com farofa de alcaparras

1- Comece pela farofa. Refogue a cebola no azeite até dourar;

2- Junte as alcaparras e o sal e vá colocando a farinha de milho esfarelada umedecida com um quarto de xícara (chá) de água. Adicione a salsa, mexa bem reserve;

3- Tempere o peixe com molho de alho, o sumo de limão, o sal e o alecrim. Faça cortes em diagonal no dorso do peixe sem aprofundar demais;

4- Recheie com uma parte da farofa e prenda com palitos. Pincele uma assadeira com 1 colher (sopa) de azeite. Corte a cebola em fatias médias e coloque no centro da assadeira. Acomode o peixe recheado sobre a camada de cebolas. Pincele com o restante do azeite;

5- Cubra com papel alumínio e asse em forno médio (180℃), pré-aquecido por cerca de 30 minutos. Retire o papel e deixe dourar por mais 10 minutos;

6- Retire com cuidado com o auxílio de uma espátula e coloque em uma travessa. Coloque o restante da farofa em uma vasilha e sirva.