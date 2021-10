Pasteizinhos asados de frango com milho para o café em família

1. Em uma panela, aqueça a manteiga e refogue o frango.

2. Acrescente o milho-verde e o tempero esfarelado e refogue por cerca de 5 minutos.

3. Em um recipiente, dissolva a farinha de trigo no leite e acrescente à panela mexendo sempre, até engrossar.

4. Adicione o cheiro-verde e misture bem. Reserve e deixe esfriar. Abra a massa de pastel sobre uma superfície polvilhada com farinha de trigo e corte-a em discos grandes (9,5 cm de diâmetro). Coloque sobre cada disco uma porção do recheio reservado e feche bem com o auxílio das pontas de um garfo.

5. Coloque-os em uma assadeira untada com manteiga, pincele-os com a gema e leve-os ao forno médio-alto (200ºC), preaquecido, por cerca de 35 minutos. Sirva.