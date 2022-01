Pastel de queijo bem crocante para o fim de tarde

1- Em uma tigela média, coloque o creme de ricota, a muçarela, o tomate, o tempero, o sal e a salsa. Misture;

2- Corte a massa em 20 retângulos de 10x14 cm e disponha 2 colheres e meia (sopa) de recheio no centro de cada um deles. Dobre-os ao meio e feche as laterais com o auxílio de um garfo. Frite em imersão em óleo quente por 2 minutos de cada lado, ou até dourarem;

3- Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.