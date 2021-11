Patê de berinjela e azeitona é opção saudável para incluir no lanche

1. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho.

2. Junte a berinjela, o sal e os temperos.

3. Tampe e cozinhe por cerca de 15 minutos.

4. Espere amornar e bata no liquidificador com o vinagre , as azeitonas e o creme de leite.

5. Despeje em uma tigela, adicione a salsa e leve à geladeira.

Sirva com torradinhas ou biscoitos salgados.