Pavê com bolo pronto de chocolate e cerejas

Recheio

1 - Na batedeira, coloque o creme para chantilly, o creme de leite, o açúcar, a baunilha e bata até encorpar. Junte o queijo e bata mais até ficar homogêneo. Acrescente as cerejas e misture delicadamente. Reserve.

Cobertura

2 - Derreta o chocolate em banho-maria. Junte o creme de leite, misture bem e reserve.

Montagem

3 - Em um refratário de vidro transparente, faça as camadas com as fatias de bolo, molhe com a calda das cerejas, coloque o recheio de queijo e repita até terminar os ingredientes.

4 - Finalize com a cobertura, decore com cerejas e leve à geladeira por aproximadamente 3 horas. Sirva gelado.

