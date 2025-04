Pavê de abóbora e coco

1 - Coloque em uma panela média a abóbora, o açúcar, a canela e o cravo. Cozinhar por, pelo menos, 20 minutos ou até a abóbora ficar macia.

2 - Amasse com um garfo e reserve.

3 - Em uma panela média, coloque o leite, o amido e o leite condensado. Cozinhe até engrossar. Junte o coco e misture.

4 - Em taças, faça uma camada do creme, outra do doce de abóbora e, por cima, acomode os biscoitos umedecidos no leite. Alterne as camadas.

5 - Para decorar, finalize com coco ralado.

