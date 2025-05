Pavê de biscoito champanhe com cappuccino

Creme de capuccino

1 - Em uma panela média, coloque o leite condensado, o creme de leite, o capuccino e a margarina. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até que borbulhe e atinja ponto de brigadeiro mole. Retire do fogo e transfira para uma tigela grande. Deixe esfriar um pouco.

2 - Leve o creme tipo chantilly à batedeira e bata até que fique com picos suaves.

3 - Acrescente o creme tipo chantilly à base do creme de cappuccino, mexendo delicadamente de baixo para cima, para incorporar e deixar a mistura com a textura leve de uma mousse. Reserve.

Montagem e finalização

4 - Em uma forma ou taça de vidro, para que as camadas fiquem aparentes, umedeça metade do biscoito no café e faça a primeira camada. Despeje metade do creme de capuccino. Repita as camadas.

5 - Leve o creme tipo chantilly à batedeira e bata até ficar com picos firmes. Finalize com o creme tipo chantilly e polvilhe com a canela.

6 - Leve para gelar por pelo menos 2 h. Sirva.

