Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
VERSÃO FRUTADA DE UM CLÁSSICO

Pavê de Pêssego: sobremesa fácil que vai conquistar seus convidados

Receita: Receitas Nestlé
11 set 2025 às 11:00

Compartilhar notícia

Receitas Nestlé
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
0h 30 min
12 porções
Preparo Fácil
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • CREME:
  • 1 Leite condensado (lata ou caixinha)
  • 2 xícaras (chá) de Leite integral
  • 2 gemas
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho
  • MONTAGEM:
  • 1 pacote de biscoito tipo champanhe
  • 1 lata de pêssego em calda picado
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

CREME:

1- ) Em primeiro lugar; Misture em uma panela todos os ingredientes e leve ao fogo; mexendo sempre até portanto engrossar. Deixe então esfriar e reserve.

MONTAGEM:-

1- ) Passe rapidamente parte dos biscoitos na calda do pêssego, acomodando-os então no fundo de um refratário retangular (20 x 30 cm).

2- ) Em seguida, distribua metade do Creme e metade dos pêssegos picados. Repita a camada de biscoitos e coloque então o restante do Creme e dos pêssegos.

3- ) Decore no entanto com as raspas de chocolate e com fatias de pêssegos. Leve então à geladeira até o momento de servir. Fica um espetáculo

Cadastre-se em nossa newsletter

pavê pavê simples biscoito champagne sobremesa doce pêssego

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas