Pavê de Pêssego: sobremesa fácil que vai conquistar seus convidados

CREME:

1- ) Em primeiro lugar; Misture em uma panela todos os ingredientes e leve ao fogo; mexendo sempre até portanto engrossar. Deixe então esfriar e reserve.

MONTAGEM:-

1- ) Passe rapidamente parte dos biscoitos na calda do pêssego, acomodando-os então no fundo de um refratário retangular (20 x 30 cm).

2- ) Em seguida, distribua metade do Creme e metade dos pêssegos picados. Repita a camada de biscoitos e coloque então o restante do Creme e dos pêssegos.

3- ) Decore no entanto com as raspas de chocolate e com fatias de pêssegos. Leve então à geladeira até o momento de servir. Fica um espetáculo